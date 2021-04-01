В Кадетском корпусе обсудили направления развития учебного заведения

Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова 6 апреля принимал гостей. Здесь состоялось совещание, посвященное дальнейшему развитию учебного заведения, под председательством заместителя полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева и вице-премьера — министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой.

Для начала участники встречи посетили слесарную мастерскую, кабинет робототехники, спортивные залы, где пообщались с воспитанниками учебного заведения. Также гости оценили оснащенность учебных кабинетов физики и химии. Важную роль в кадетском образовании играет и внеурочная деятельность. С учетом своих интересов воспитанники имеют возможность получить дополнительное образование в различных кружках и секциях по нескольким направлениям: техническое, художественно-эстетическое, естественнонаучное, спортивное, огневая подготовка.

«В наших окружных кадетских корпусах воспитанники живут и учатся в атмосфере семьи, — отметил Олег Машковцев. — При этом для дальнейшего развития кадетского движения необходимо усилить патриотическое воспитание, в частности, больше внимания уделять проведению уроков мужества, приглашая на них Героев России, участников боевых действий».

Участники совещания отметили необходимость усиления профориентационной работы, чтобы в Кадетском корпусе учились ребята не только из Чувашии, но и из других регионов страны. Кроме того, сегодня одной из приоритетных задач для Кадетского корпуса является повышение качества образования, обеспечивающего необходимую подготовку выпускников для поступления в профильные военные вузы.

«Кадетское движение — важный элемент в деле патриотического воспитания молодых людей, — подчеркнула Алла Салаева. — Наша цель — сделать так, чтобы воспитанники корпуса получали блестящее образование, чтобы его выпускники были интересными, разносторонними личностями».

По итогам встречи принято решение разработать дорожную карту по дальнейшему развитию Чувашского кадетского корпуса.