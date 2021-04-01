Пять брендов Чувашии могут войти в ТОП-1000 главных брендов России

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В их числе дуб Киреметь, колокольня Свято-Троицкого монастыря, чувашская вышивка, а также космонавт Андриян Николаев и ученый-востоковед Никита Бичурин. Они уже прошли предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» и сейчас представлены в основном этапе, сообщает Общественная палата России.
Поддержать символы Чувашии можно с помощью народного голосования, которое продлится до 30 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на портале живоенаследие.рф, зайти на страницу бренда и поставить оценку, также можно добавить комментарии с впечатлениями и рекомендациями. Бренды, которым пользователи поставят больше всего звезд, нанесут на интерактивную карту и представят в специальном каталоге. Конкурс проводится при поддержке Минкультуры России и Федерального агентства по туризму.

Опубликовано: 7 апреля 2021 г.


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