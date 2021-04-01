Олег Николаев призвал жителей Чувашии принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Это уникальная возможность, прежде всего, проверить себя, оценить свои компетенции, а также найти единомышленников, наметить стратегию карьерного развития. Нашей республике требуются новые управленческие таланты и свежие идеи, чтобы решать поставленные задачи с помощью методов и подходов, отвечающих требованиям времени», – подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, в четвертом конкурсе «Лидеры России» появились такие направления, как «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». В апреле запустятся треки «Международный» и «Студенты».

Напомним, в прошлом году три представителя Чувашской республики победили в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020», а заместитель вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов является полуфиналистом конкурса «Лидеры России 2020».

Опубликовано: 6 апреля 2021 г.


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