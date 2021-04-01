Чувашия получит деньги на промышленные программы

На финансирование региональных программ развития промышленности страны направят 1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Средства распределят между 25 регионами. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее с рабочими поездками побывал председатель правительства. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы. Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.