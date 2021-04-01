Школьники участвуют в кинокастинге и собирают макулатуру для финансирования фильма

Можно снять хоть на телефон, главное — талантливо

В фойе главного корпуса Чувашского госпедуниверситета имени И.Я. Яковлева — гора из бумаги, старых газет и ненужных брошюр. Время от времени в здание заходят студенты и добавляют к ней свои небольшие стопки. «Школьники будут снимать кино», — объясняют ребята.

И действительно, месяц назад в Чувашии стартовала акция «Киноэкология», в рамках которой ученики республиканских школ собирают макулатуру на съемку фильма. Это будет короткометражка об уважении, героями, режиссерами и сценаристами которой вместе со взрослыми выступят сами ребята. Вот и часть средств на создание ленты тоже соберут дети. А поскольку планка поставлена достаточно высокая, 150 тонн, помочь школьникам решили студенты.

АЛЕНА АРШИНОВА, депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России»: «Киноуроки» — это форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачу воспитания подрастающего поколения. Дети сегодня не такие, каким были их сверстники несколько лет назад. Наша задача — тоже быть современными, предлагать отвечающие требованиям времени программы, и проект «Киноуроки» эту задачу решает».

Что же за фильм будет сниматься в нашей республике? Это одна из тех короткометражек, которые с начала года показывают раз в месяц во всех школах страны в рамках проекта «Киноуроки», разработанного «Единой Россией» совместно с «Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». На таких уроках в формате кинопоказов ребятам рассказывают о нравственных понятиях — добре, ответственности, дружбе… После показов обязательно проходят обсуждения, где экспертами выступают партийцы.

Всего фильмов для «Киноуроков» будет 99, треть из них уже готова. Первые кадры ленты об уважении с участием чувашских школьников планируют снять уже в этом месяце, а выпустить короткометражку — в сентябре.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 285 школ из 25 муниципалитетов Чувашии участвуют в проекте «Киноуроки». 45,6 из 150 тонн макулатуры собрано школьниками и студентами за месяц на съемки фильма.

И, кстати, в самом разгаре кастинг на главные роли, в котором может поучаствовать любой желающий. Чтобы попытать свое счастье, нужно прочитать рассказ «Три солнца» (он есть на сайте Чувашского регионального отделения «Единой России»), выбрать желаемую роль, записать видеопробу (можно и на телефон, но в хорошем качестве) и до 9 апреля выслать на адрес: kinouroki.kasting@yandex.ru

«Такой открытый кастинг вызвал живой отклик, особенно в сельской местности, — говорят организаторы отбора. — Люди удивлены, что шанс предоставляется каждому, и мы уже получили первые видеовизитки».

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Макулатуру дети приносят в школы в руках, в пакетах, а пока лежал снег, привозили на санках. «Мы спасаем деревья», — объяснили «СЧ» младшеклассники чебоксарской школы № 59.