План по первоклассникам наполовину выполнен

Сегодня в республике начался первый этап приема заявлений о зачислении детей в 1-й класс. В течение трех месяцев, до 30 июня, в школах будут принимать документы от родителей дошколят, проживающих на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Как сообщили в Минобразования республики, на 16 часов четверга в целом по Чувашии было подано более пяти тысяч заявлений о приеме в первый класс. Самыми активными оказались чебоксарцы — порядка четырех тысяч заявлений. С учетом прогнозного числа впервые идущих в школу учеников — 7800 — первые классы за день оказались заполнены практически наполовину. Между тем в двух городских школах, № 45 и 65, с утра возникли технические сложности — их не было видно в общем списке на портале образовательных услуг. Управление образования администрации Чебоксар оперативно связалось с разработчиками портала, и неполадки были устранены.