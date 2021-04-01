Школьница из Чебоксар получила на день рождения портрет с автографом Президента

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Сегодня главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров вручил портрет Президента России Владимира Путина с его автографом ученице чебоксарской средней школы № 59 Полине Тимофеевой, тем самым исполнив мечту школьницы.
В начале года Полина написала главе государства письмо, в котором сообщила, что очень ценит и уважает его вклад в развитие и процветание страны. А еще попросила маленький подарок на свой день рождения: портрет Президента с автографом. И вот школьницу пригласили в аппарат главного федерального инспектора по Чувашской Республике. Вручая портрет, Геннадий Федоров поздравил старательную ученицу с таким знаковым событием и пожелал успехов в учебе.

Опубликовано: 1 апреля 2021 г.


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