«Киноуроки» теперь и в чувашских вузах

Студенты педагогического университета подключились к акции «Единой России»

29 марта в Чувашском педагогическом университете стартовала «Неделя макулатуры». Студенты собирают вторсырье, чтобы помочь в создании короткометражного фильма, который будет сниматься в республике в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Уже известна тема будущего фильма — «Уважение». В съемках примут участие школьники Чувашии. Киноленту покажут в учебных заведениях по всей России.

— Мы, взрослые, стараемся быть такими же современными, как наши дети, говорить с ними на одном языке. И проект «Киноуроки» решает как раз эту задачу, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова. – В процессе его реализации поднимаются очень важные, и в то же время деликатные темы – они касаются вопросов морали, нравственности, жизненного выбора, восприятия мира, общечеловеческих ценностей. Очень трудно об этом говорить, в том числе взрослым с детьми. И очень здорово, когда ребенок может посмотреть небольшой фильм, и сделать выводы самостоятельно.

Фильмы для киноуроков с 2015 года снимаются в разных регионах России. В «кинофонде» проекта уже более тридцати картин на самые разные темы. В этом году Чувашия вошла в число территорий, которые получили возможность снять свое кино. Частью проекта «Киноуроки в школах России» является акция «Киноэкология» по сбору макулатуры.

Акция «Киноэкология» стартовала в начале марта. Первыми к ней подключились учащиеся школ республики. Сегодня к ним присоединились студенты педагогического университета.

— Мы недавно посмотрели фильм «Александр» из кинофонда проекта и обсудили его со студентами, — говорит Ольга Лукичева, проректор по воспитательной работе ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. — Ребята много говорили о нравственности, об ответственности. Радует, что эти темы волнуют сегодняшнюю молодежь. Студенты с энтузиазмом откликнулись на акцию «Киноэкология». Мы организовали пять точек по сбору макулатуры во всех учебных корпусах.

В педуниверситете не первый год действует созданное студентами общественное объединение «Экодвиж». Его участники проводят многочисленные экологические акции по раздельному сбору мусора, ведут просветительскую работу со своими сокурсниками. Поэтому в «Киноэкологии» решили принять участие без долгих размышлений.

— Мы делаем сразу два полезных дела: помогаем в подготовке съемок фильма и спасаем природу, — говорит Дарья Ижедерова, студентка 1 курса факультета иностранных языков ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. — Сдавать макулатуру гораздо полезнее, чем просто ее сжигать. А фильм, который мы поможем снять, пойдет в массы и будет пропагандировать хорошие вещи, менять взгляды, побуждать на полезные действия.

Акция «Неделя макулатуры» в педагогическом университете будет проходить до 5 апреля.

Сейчас проект «Киноуроки» вышел на новый этап: в республике стартовал кастинг – отбор ребят на роли в фильме, который, безусловно, станет важным событием в жизни не только для юных актеров, но и для их сверстников по всей стране.