В Чебоксарах школьника, не оплатившего проезд, высадили из автобуса

На прошлой неделе водитель автобуса № 52 высадил из салона мальчика лет восьми, не оплатившего проезд. Этот инцидент стал поводом для совещания, которое провели с перевозчиками по городским маршрутам замглавы города Чебоксары Николай Владимиров и заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов. «С 7 марта вступил в силу закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, — напомнил Владимиров. — То есть действия водителя — противозаконны». Организаторы совещания отметили, что городские перевозчики, к сожалению, не донесли до каждого сотрудника информацию об изменениях в законе, и выразили надежду, что в будущем такие нарушения не повторятся.
Опубликовано: 31 марта 2021 г.
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