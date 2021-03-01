В Чебоксарах школьника, не оплатившего проезд, высадили из автобуса

На прошлой неделе водитель автобуса № 52 высадил из салона мальчика лет восьми, не оплатившего проезд. Этот инцидент стал поводом для совещания, которое провели с перевозчиками по городским маршрутам замглавы города Чебоксары Николай Владимиров и заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов. «С 7 марта вступил в силу закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, — напомнил Владимиров. — То есть действия водителя — противозаконны». Организаторы совещания отметили, что городские перевозчики, к сожалению, не донесли до каждого сотрудника информацию об изменениях в законе, и выразили надежду, что в будущем такие нарушения не повторятся.