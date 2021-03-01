Росгвардейцы отметили юбилей

Наградили сотрудников и журналистов

В минувшую субботу, 27 марта, отмечался День войск национальной гвардии России. А накануне в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие, посвященное 210-летию войск правопорядка и пятилетию Росгвардии.

«Вот уже 210 лет, вне зависимости от наименованиий — внутренняя стража, войска НКВД, внутренние войска, Росгвардия — военнослужащие и сотрудники войск правопорядка в любое время дня и ночи охраняют покой и безопасность граждан, выполняют ответственные задачи и всегда помогают людям, попавшим в беду», — открывая праздничное мероприятие отметил врио начальника Управления Росгвардии по Чувашии полковник полиции Николай Дмитриев.

Отличившимся сотрудникам и военнослужащим за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в боевой подготовке и оперативно-служебной деятельности были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

На праздник пригласили и представителей средств массовой информации — победителей и призеров конкурса журналистских работ «На страже Приволжья». Корреспондентам, в числе которых отмечены и журналисты «Советской Чувашии», вручили дипломы от имени командующего Приволжским округом ВНГ генерал-полковника Александра Порядина.

Особенным подарком для росгвардейцев и приглашенных гостей стал праздничный концерт. Выступали вокальный ансамбль МВД по Чувашии «Талисман», популярные артисты эстрады. А аккомпанировал им военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашии «Волжские берега» под управлением дирижера — лейтенанта Антона Покорского. Именно этот коллектив в прошлом году во время пандемии участвовал в проведении персональных парадов для ветеранов Великой Отечественной войны.

И, конечно, не забыли почтить память тех, кто погиб в горячих точках, кто до последней минуты оставался на боевом посту и, проявив мужество и героизм, выполнил свой воинский и служебный долг. В их честь была объявлена минута молчания…

СПРАВКА «СЧ» 5 апреля 2016 года Указом Президента России на основе внутренних войск создана Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). В ее состав включены отряды особого назначения, быстрого реагирования, вневедомственная охрана и другие подразделения. Во взаимодействии с правоохранительными органами страны росгвардейцы участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Чувашии

Ко Дню войск национальной гвардии России военный оркестр «Волжские берега» подарил росгвардейцам замечательные песни и популярные мелодии.