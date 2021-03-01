Программа льготной ипотеки поднимет качество и комфорт жилья на новый уровень

Возможность запуска в республике новой совместной программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан обсудили на прошлой неделе в Москве Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Бюджет этой программы может составить до полумиллиарда рублей до 2024 года. Как сообщают на сайте Дом.рф, предполагается, что воспользоваться новой льготной программой можно будет и для индивидуального жилищного строительства.

«Подписанное 25 марта соглашение будет помогать реализации в республике нацпроекта «Жилье и городская среда», — рассказал после встречи Виталий Мутко. — Это позволит увеличить объемы жилищного строительства, но не просто квадратными метрами, а качеством, удобством, комфортом с учетом стандартов комплексного развития территорий».

«Сегодня мы детально обсудили конкретные направления совместной работы, нацеленной на улучшение жилищных условий жителей республики, — отметил в свою очередь Олег Николаев. — Для этого необходимо активизировать жилищное строительство в регионе, в том числе за счет инвестиций в строительство с помощью механизма инфраструктурных облигаций. У нас также есть ряд других проектов, которые пока обсуждаются. Например, создание в регионе пула арендного жилья, в том числе с льготной составляющей. Такие проекты могут позволить улучшить жилищные условия чебоксарцев, которые пока не могут купить собственную квартиру».

КСТАТИ В ходе встречи Глава Чувашии предложил Фонду ДОМ.РФ принять участие в разработке мастер-плана развития Чебоксарской агломерации и оказать помощь в проведении конкурса на разработку архитектурной концепции реконструкции Чувашского государственного театра оперы и балета. Эти проекты потребуют порядка 70 млн рублей и могут быть выполнены на условиях софинансирования.

Фото cap.ru

Виталий Мутко напомнил, что в Чувашии сейчас действует программа льготной ипотеки под 6,5% на приобретение жилья на первичном рынке, оператор которой является ДОМ.РФ. На сегодня по ней предоставлено жилищных кредитов более чем на 10,9 млрд руб.