Концессия как альтернатива тарифному росту

Вкладчиков банка не оставят без поддержки

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк «Мегаполис», находящегося в Чебоксарах. Как сообщается, за нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Весть об этом «была достаточно неожиданной», сказал на вчерашней правительственной планерке Глава республики Олег Николаев.

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Держать под постоянным контролем ситуацию вокруг пострадавших вкладчиков «Мегаполиса», чтобы они вовремя получили свои деньги.

Это малорадостное событие произошло, когда еще не забыто банкротство Чувашкредитпромбанка. Глава напомнил, что со стороны правительства региона были предприняты незамедлительные меры для реализации предусмотренных законом решений для поддержки пострадавших вкладчиков. На сегодня, по прозвучавшим данным первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, возмещение вкладчикам первой очереди на уровне 95%. Таким же оперативным образом будет осуществляться и поддержка вкладчиков «Мегаполиса». Будет налажено взаимодействие с временной администрацией банка и с банком-агентом, который будет осуществлять выплаты.

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До 20 апреля провести широкое обсуждение заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, до 25 апреля обобщить поступившие предложения.

На обсуждение участников совещания был вынесен важный вопрос о заключении концессионного соглашения по инициативе ПАО «Т Плюс» в отношении объектов теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска. Речь идет о привлечении частных инвестиций на реконструкцию на основе долгосрочного договора. По докладу вице-премьера — и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, в столице 58% сетей нуждается в замене, в Новочебоксарске — 78%. Наиболее реальный путь их обновления — на основе концессии.

В ноябре прошлого года руководство «Т Плюс» обратилось в администрацию Чебоксар с инициативой о заключении соглашения сроком на 25 лет в отношении теплосетей. Предусматривается, в частности, обновить все сети, построить семь новых газовых котельных, модернизировать многие другие объекты. В итоге, благодаря концессионной схеме, среднегодовой объем инвестиций и ремонта в ЖКХ столицы в период с 2021 по 2045 годы может увеличиться в восемь раз. В минувшем феврале администрацией Чебоксар объявлен конкурс на право заключения соглашения.

Как доложил директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков, суммарный объем вложений планируется в сумме 15,8 млрд рублей. В течение 25 лет будет модернизирован весь комплекс теплосетевого имущества, находящегося в собственности администрации Чебоксар. Соглашением обозначаются основные целевые показатели, которых необходимо добиться в указанный срок. Прежде всего, это снижение количества сбоев в подаче тепла и его потерь при минимальном увеличении тарифов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: — Главная наша цель — обеспечение безопасного и надежного тепло-снабжения республики путем снижения аварийности на теплотрассах. Много тепла уходит в воздух из-за их изношенности, а также на стадии генерации. И тут мы находимся как бы на развилке — тратить дополнительные средства на модернизацию сетей либо из бюджета, либо за счет населения. Есть вариант — за счет глобальной реконструкции на средства инвестора в рамках концессионного соглашения. А освобождающиеся бюджетные средства можно будет направлять на решение проблем ЖКХ в других муниципалитетах. Главное — чтобы это не отразилось на карманах жителей республики.

Главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Алексей Ладыков и Павел Семенов выразили готовность эффективней сотрудничать в реализации соглашения. Хотя не исключаются и риски, отметил мэр столицы, в связи с чем предполагается усилить «точки контроля» за деятельностью концессионеров. В том числе предусмотреть увеличение финансовых санкций за нарушение условий договора.

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Минимизировать напряженность в организации подачи заявлений на зачисление в первый класс.

И.о. министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин рассказал о приеме заявлений для зачисления детей в первый класс. Подача заявлений от родителей будущих первоклашек раньше начиналась не позднее 1 февраля, а с этого года стартует 1 апреля.

В Чебоксарах ожидается рост числа заявлений, соответственно — и количества таких классов. Необходимая информационная работа уже организована, в том числе с использованием порталов образовательных организаций. Действует и «горячая линия».

Каждого родителя первоклашек эта тема волнует, сказал Глава. И работу тут надо проводить слаженно, а главное — вовремя реагировать на всяческую напряженность при приеме документов, чтобы оперативно устранять ее. В этом году в республике планируется начать строительство пяти школ, напомнил Олег Николаев.

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