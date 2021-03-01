Школы делятся практиками и помогают отстающим

Пока дети отдыхают на весенних каникулах, педагогическое сообщество времени даром не теряет. Директора школ республики, начальники районных отделов образования собрались на днях в Чебоксарах на семинар-практикум в самой большой и, да что уж там говорить, образцовой школе республики. По каждому городу и району был представлен мотивирующий рейтинг, который показал как плюсы, так и минусы учебных заведений, а главное — обозначил, где школам стоит усилить работу.

Образцовой 65-ю чебоксарскую школу называют сами педагоги. Те, кто хоть раз прошелся по коридорам и кабинетам этого огромного дома знаний, обычно не скупится на похвалы. Так было и в этот раз во время экскурсии, организованной учителями школы. Поскольку гостей собралось много, их распределили по группам: одни начали знакомство со школой с кабинета технологии, оснащенного по последнему слову техники, другие — с класса проектной деятельности, третьи отправились осматривать предметные лаборатории.

Руководителям образовательных учреждений предоставили возможность почувствовать себя учениками: они садились за парты, изучали интерактивные столы, с любопытством раскрывали мини-лаборатории — «умные» чемоданчики по биологии, химии и физике, собирали конструктор, играли в шахматы.

«Видели, какой у них мини-трактор, и нам такой не помешал бы…» — по-хозяйски подметил директор сельской школы. «Хорошая оснащенность — еще не значит высокое качество образования, у нас, например, школа простая, но сильные педагоги», — заметил коллега из чебоксарской школы. «Держите их крепче, а то уйдут работать в школу посовременнее…» — шутили в ответ директора, и уже серьезно признавались, что были бы не прочь наладить тесное сотрудничество с такой школой.

Обсуждения педагогов не утихали и в актовом зале перед началом совещания. Открывая семинар, заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева подчеркнула, что встреча директоров прежде всего нацелена на то, чтобы собравшиеся могли не только получить знания, но и поделиться с коллегами своим позитивным опытом. «Мы постарались сделать так, чтобы семинар носил практический характер, и предоставили директорам школ инструменты, которые в последующем помогут отстроить систему дополнительного образования, предусмотреть мотивацию для молодых педагогов, сделать так, чтобы как можно больше учащихся принимали участие в школьных олимпиадах», — отметила министр.

Одним из инструментов, который призван помочь директорам школ обнаружить слабые места своих образовательных учреждений, стал, как мы уже упоминали выше, мотивирующий рейтинг, подготовленный специалистами регионального Минобразования и Чувашского республиканского института образования. Он составлен по ряду показателей: например, какова доля фонда оплаты учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных организаций, сколько числится обучающихся в расчете на одного работника школы, своевременно ли осваиваются федеральные средства, выделенные на горячее питание младших школьников, помощь классным руководителям и строительство, и так далее. Одни школы оказались в зеленой зоне, это говорит о том, что они на правильном пути. Другие — в красной, что вовсе не значит, что школы плохие, предупредила министр, просто им есть над чем работать.

Каждому из районов и городов были даны свои рекомендации. Так, образовательным учреждениям Шумерли нужно изменить структуру штатного расписания и стремиться к тому, чтобы не менее 70% фонда оплаты труда направлять на зарплату учителям. Школам Мариинско-Посадского района рекомендовано оптимизировать руководящий состав и так далее. Поддержку могут оказать успешные школы. Директор чебоксарской гимназии №5 Инна Исаева поделилась не только механизмом управления своим учебным заведением, но и тем, как образовательное учреждение красной зоны может внедрить у себя лучшие практики.

С ними участников совещания познакомил начальник управления образования Чебоксар Дмитрий Захаров. Сотрудничество необходимо не только в опыте управления школой, не менее важно делиться лучшими образовательными практиками, отметил он. Например, столичный лицей № 3 готовит для школы № 48, где есть трудности с обучением, открытые лекции и готов предоставить свою базу учащимся для проведения занятий, а 65-я школа взяла «шефство» над заволжской школой. Готовы помогать школам и вузы. О таких возможностях на встрече рассказывали руководители ведущих вузов республики…

АЛЛА САЛАЕВА,

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — руководитель Минобразования республики: «Семинар-практикум в 65-й школе показал, что учителя тоже хотят учиться. Директора получили инструменты, которые в последующем помогут отстроить систему дополнительного образования, предусмотреть мотивацию для молодых педагогов, сделать так, чтобы как можно больше учащихся принимали участие в школьных олимпиадах».

Отдельный вопрос семинара посвятили ремонту школ. Алла Салаева напомнила, что принят новый стандарт ремонта образовательных учреждений, сегодня это не просто капремонт здания школы, а комплексная модернизация, куда включается и устранение предписаний надзорных органов, и безопасность, и обустройство территории, и возведение спортплощадок и многое другое. «Сейчас именно то время, когда можно все четко запланировать и создать необходимые условия для развития детей», — обратила внимание Алла Леонидовна. При этом руководитель Минобразования с пониманием относится к тому, что директора — не специалисты в области строительства и ремонта. Для помощи им, по решению Главы республики, и создана служба единого заказчика.

Напомним, по поручению Главы Чувашии за пять лет необходимо привести в порядок все образовательные учреждения, для чего при уточнении бюджета республики было решено выделить дополнительные средства в размере около 2 млрд рублей на модернизацию старых школ и детсадов. Министр попросила директоров заранее начать разъяснительную работу с родителями. «Объем работы большой, за два-три месяца выполнить все сложно, поэтому нужно встречаться с родителями, прорабатывать варианты размещения детей в других учреждениях», — поручила Алла Леонидовна…

«Мощная аналитика, которую нам представили на семинаре, очень мотивирует на ответственное отношение к своей работе как учителей, так и руководителей образовательных учреждений. Благодаря рейтингу можно увидеть точную позицию, на которой находишься сейчас и цель, к которой нужно стремиться, — поделилась впечатлениями после практикума директор цивильской школы № 1 Татьяна Баранова. — Такие встречи безусловно нужны. Лично у меня сложилось ощущение, что ушло в небытие время, когда говорили о том, что нет средств сделать что-то хорошее, развивающее, сегодня нужно просто работать, находить проекты, участвовать в программах, а меры поддержки, как финансовые, так и методологические, найдутся».

По словам ректора Чебоксарского республиканского института образования Юрия Исаева, каждый участник семинара теперь сможет выстроить свою траекторию развития учебного заведения — чтобы и учителям в нем работалось комфортно, и ученики могли получать хорошие качественные знания.

«Наша работа направлена на то, чтобы дети были счастливы, а сделать это можно лишь организовав теплую эмоциональную атмосферу в школе и предоставив учащимся хорошие знания», — отметил Юрий Николаевич и выразил готовность своего института оказать необходимую помощь. Как заверила Алла Салаева, обучающие семинары-практикумы для руководителей школ и педагогов будут продолжены.

МНЕНИЯ МАРИНА АРХИПОВА,

директор Кудеихинской школы Порецкого района: «Конечно, все, что мы увидели в новой чебоксарской школе, — очаровало, вдохновило, это большой прогресс, всем школам республики нужно стремиться к этому. Были бы рады сотрудничать

с данной школой, и не только для того, чтобы возить сюда детей на экскурсию, хочется, чтобы наши юные художники поработали в кабинете рисования, а ребята, увлеченные музыкой, позанимались в музыкальной студии». ТАТЬЯНА ЕРШОВА,

директор Калайкасинской школы Моргаушского района: «Уверена, дети учатся в 65-й школе Чебоксар с удовольствием, чувствуется, что и компетенция учителей на высоком уровне. Безусловно, чтобы не отставать от столичных школ, и мы стараемся идти в ногу со временем. Наша школа тоже неплохо оснащена. Участвуем во многих федеральных программах по доступной среде, обновлению спортзалов, созданию образовательного центра «Точка роста» и многих других проектах. Считаю, что сейчас у нас сложилась замечательная практика, когда одни школы делятся своим опытом с другими школами. Во время таких встреч мы узнаем много нового, что помогло бы сделать нашу работу эффективнее».

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В чебоксарской школе № 65 лучшие образовательные практики директора школ испытывали на себе: так, в кабинете проектной деятельности они работали с мини-лабораториями, которые помогают развивать у детей математические способности.