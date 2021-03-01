В Янтиковском районе прошел обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах

Наблюдатели проходят два блока обучения. В теоретическом основной акцент на подготовке к работе. Необходимо изучить нововведения избирательного процесса: голосования по месту нахождения избирателя, применение новых комплексов обработки бюллетеней, составление протокола в машиночитаемом виде с использованием специального программного обеспечения.

В практическом блоке наблюдатели отрабатывают механизмы реагирования на возможные инциденты и сдают итоговое тестирование.

«Нам важно, чтобы наблюдатели были готовы ко всем возможным событиями на избирательных участках в дни проведения голосования. Также в ходе обучения особый акцент делается на мониторинг социальных сетей, работе наблюдателей в информационном поле и реакции на фейки»,- подчеркнула региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Ирина Иванова.

В Янтиковском районе 30 избирательных участков, на каждый УИК будет направлено по 2 независимых наблюдателя.