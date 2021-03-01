Школьники из команды «21 регион» победили в интеллектуальной игре «1418»

Школьники из Чувашии заняли первое место по ПФО во всероссийской интеллектуальной игре «1418» на знание Великой Отечественной войны. Блестящие знания показали ученики команды «21 регион» школы № 8 Канаша. Каждый участник команд-победителей по федеральным округам получит умную колонку с помощницей Алисой. Призы школьникам вручат 29 апреля во время Диктанта Победы. Всего в игре участвовали 65 тысяч школьников и студентов со всей России. Игру «1418», напомним, организовали «Волонтеры Победы» и оргкомитет партии «Единая Россия» «Наша Победа». По всей стране она прошла в онлайн-формате. Используя метод мозгового штурма, команды отвечали на вопросы игры и тут же, онлайн, вводили ответы. Всего нужно было ответить на 20 вопросов.