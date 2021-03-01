Чебоксары отчитались за прошедший год

Мастер-план для столицы и агломерации

В обывательском представлении Чебоксары на особом счету, прежде всего, в части бюджетной обеспеченности. Это так, но и масштаб городского хозяйства, соответственно, и сложность управления им несопоставимы с обычным муниципалитетом. Как с этим справлялось руководство города в 2020 году — об этом шел разговор на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

В течение прошлого года Чебоксарам удалось реализовать немало проектов и решить серьезные задачи, что дает пищу для вдохновения и гордости, отметил Глава республики во вступительном слове. Но время идет, меняются стандарты урбанизации, и властям города пора задуматься о перспективах реализации проектов на территории всей Чебоксарской агломерации. Уже очевидно, что расположенные поблизости Новочебоксарск, Кугеси, Хыркасы практически объединяются со столицей в одно пространство. В этой связи есть намерения проработать мастер-план развития агломерации и всех населенных пунктов Чувашии с АО «ДОМ. РФ».

В минувшем трудном году правительство республики оказывало весомую финансовую поддержку столице — от бюджетных кредитов до помощи по конкретным направлениям, в том числе погашению долгов за потребляемые энергоресурсы. «Это помогло городу далее планировать свое будущее, чтобы более динамично менять ситуацию к лучшему, — сказал Олег Николаев. — Тут и строительство новых микрорайонов, и дорог, и модернизация коммунальной сферы. А в целом — создание современных условий и стандартов жизни людей». Но и приложить усилия есть где — у города наблюдается, в частности, снижение рейтинга в дорожно-транспортной инфраструктуре. Резюмируя, Глава республики заверил, что правительство и далее готово к совместной работе и принятию синхронных решений.

Затем собравшиеся заслушали отчет о деятельности главы Чебоксар — председателя ЧГСД Олега Кортунова за 2020 год и планах на 2021 год. Это был первый его доклад о своей работе — на посту главы города Кортунов пребывает с октября прошлого года.

ОЛЕГ КОРТУНОВ,

глава города Чебоксары: «Подвели итоги 2020 года. Депутатский корпус на протяжении всего года вел активную работу, принимая участие во всех сферах жизнедеятельности города. Мы много общались с жителями, работали над обращениями и учитывали в своей работе пожелания каждого чебоксарца. Было проведено множество заседаний и выездов депутатов по указанным горожанами проблемным местам, принято более сотни важных для жизнедеятельности города решений.

Прошедший год действительно стал серьезным испытанием на прочность для всех. За время пандемии мы потеряли многих. Но беда сплотила нас. Все депутаты вышли на передовые в роли волонтеров, развозя бесплатное питание и лекарства.

Мы неустанно благодарим всех, кто был задействован в добрых делах. Отдельное спасибо, конечно, докторам, медсестрам и другим работникам здравоохранения. Они, рискуя своим здоровьем, помогают нам противостоять вирусу.

Благодарю Главу Чувашии Олега Николаева, депутатов Госдумы и Госсовета и правительство республики за значительную поддержку. Благодарю депутатский корпус и главу администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова за эффективную работу. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших горожан-тружеников, а также предприятия и организации, которым небезразлична судьба города. Только общими усилиями мы сможем добиться того, чтобы город стал красивее и уютнее».

А вот главе администрации Алексею Ладыкову отчитываться не впервые. Как один из примечательных итогов года он привел прирост численности населения города. Не сильно большой — порядка 100 человек, но в условиях пандемии, когда убыль во многих регионах наблюдалась просто огромная, и такой результат в радость.

Свой доклад Ладыков начал с благодарности горожанам и своей команде за слаженную работу. «Мы сплотились и вместе преодолеваем неизбежные сложности, продолжаем трудиться и помогать друг другу, — сказал он. — Ежедневный подвиг совершают медики в «красной зоне» — им особая благодарность».

Главным направлением работы администрации Чебоксар стала реализация нацпроектов, на что город в 2020 году получил около 3 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Начал снижаться уровень безработицы. Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по всем видам экономической деятельности составил 268,3 млрд рублей — это 101,4% к 2019 году. Реализовывались 82 инвестиционных проекта общей стоимостью 17,6 млрд рублей, 8 из них завершены. В ближайшие годы продолжится реализация 88 инвестиционных проектов на 21 млрд рублей с созданием более 3 тысяч новых рабочих мест.

Жилья в минувшем году введено 377 тыс. кв. метров, план на нынешний год — 420 тыс. кв. метров. В стадии строительства 75 многоквартирных домов. В нынешнем году намечен ремонт и благоустройство 112 дворовых территорий, запланировано благоустройство сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща». Завершен ремонт Сугутского моста, в то же время начинается реконструкция улицы Гражданской и 13 участков дорог. Ожидается завершение строительства ливневых очистных сооружений на заливе и в микрорайонах Волжский-1, 2 в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Алексей Ладыков напомнил, что город прошел конкурсный отбор по подпроектам за счет заемных средств Нового банка развития стран БРИКС.

Бюджет города в 2020 году исполнен в сумме 12,6 млрд рублей — со снижением на 3,7% к уровню предыдущего. Собственные поступления снизились на 11,9%, в основном из-за упавших почти вдвое неналоговых доходов. Основная причина — сокращение имущества и земли для сдачи в аренду. В то же время налоговые доходы выросли на 5,8%. В 2021 году запланирован рост неналоговых поступлений почти на 112 млн рублей.

ЦИФРА 82 инвестиционных проекта общей стоимостью 17,6 млрд рублей реализовывались в Чебоксарах в прошлом году

Комментируя снижение доходов, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков заметил, что в обычной ситуации такого не произошло бы. В то же время, констатировал он, по ряду программ город снизил уровень софинансирования с 50 до 20%, что дало ему 1 млрд сэкономленных средств.

Касаясь образовательной сферы, Алексей Ладыков отметил, что Минобразования республики при поддержке Минфина утвердило единый стандарт ремонта образовательных учреждений. Для реализации этого стандарта всем муниципальным образованиям выделены беспрецедентные средства. Так, Чебоксары получат почти 580 млн рублей — втрое больше, чем в прошлом году.

Транспортная инфраструктура — одна из важных и не менее хлопотных забот администрации. В нынешнем году в город должно поступить 68 новых троллейбусов, 58 уже пришли и работают на линиях. Такого в истории города пока не было, заметил Ладыков. Однако перевозчикам в связи с падением выручки из-за пандемии сложно справляться с обязательствами, отсюда постоянные жалобы горожан на срывы графиков, долгие ожидания на остановках. Вдобавок прошлой осенью были расторгнуты лизинговые договоры, и 18 автобусов пришлось вернуть лизинговой компании. В данной ситуации перевозчики просят у города финансовую помощь в объеме порядка 100 млн рублей, сообщил глава администрации Чебоксар.

Недавние пертурбации в транспортной системе привели буквально к хаотичному состоянию отправки пассажиров. После закрытия Новосельской автостанции точка отправки переместилась к Роще, где нет ни диспетчеров, ни касс. Рассматривался вариант строительства вокзала у центра «Контур», но он не прошел по ряду параметров. Наиболее вероятной остается точка у «Рощи» с сооружением профильного здания, сказал Ладыков.

Вопросы депутатов касались ряда острых проблем, в частности, дороги в микрорайоне «Университетский» и перспективы сдачи городских теплосетей в концессию. Глава администрации сказал, что решение на этот счет пока не принято, хотя целесообразность такого соглашения очевидна.

Высказывались сомнения относительно дорогостоящей реконструкции Красной площади. Мэр сказал, что, вообще-то, 90% потраченных денег — федеральные. Их хотели получить десятки других регионов. «Если мы не построим Красную площадь — такую площадь просто построят в другом городе! И вы будете ездить в ту же самую Казань и говорить: «Ах, как красиво!» — резюмировал Ладыков.

Фото Максима Васильева

Несмотря на бурные и немного напряженные дискуссии в ходе обсуждения итогов развития города за прошлый год, Алексей Ладыков оставался в хорошем расположении духа до конца собрания.