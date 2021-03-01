Началось строительство двух надземных пешеходных переходов на трассе М-7 в Чувашии

Они будут располагаться в Моргаушском районе, возле деревни Сидуккасы и села Ахманеи и позволят обеспечить безопасность дорожного движения на магистральной дороге, по которой ежедневно проезжает более 16 тысяч автомобилей.

Специалисты уже приступили к установке опор пешеходного перехода — вертикальных железобетонных свай — возле деревни Сидуккасы, сообщают в Минтрансе Чувашии. К середине прошлой недели было установлено 10 из 116 свай. После чего будет сделан монтаж лестничных сходов и ферменного металлического пролетного строения, остекление переходов выполнят из монолитного поликарбоната. Для маломобильных граждан будут предусмотрены подъемные платформы, а для слабовидящих пешеходов установят тактильно-рельефные наземные указатели. Длина каждого перехода с лестничными сходами составит более 82 метров, а ширина — 2,25 метра.

Помимо Моргаушского района, информируют в Минтрансе, строительство надземных пешеходных переходов сейчас ведется и в Чебоксарском районе возле деревень Хыркасы, Крикасы и Яуши.