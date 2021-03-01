Началось строительство двух надземных пешеходных переходов на трассе М-7 в Чувашии

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Они будут располагаться в Моргаушском районе, возле деревни Сидуккасы и села Ахманеи и позволят обеспечить безопасность дорожного движения на магистральной дороге, по которой ежедневно проезжает более 16 тысяч автомобилей.
Специалисты уже приступили к установке опор пешеходного перехода — вертикальных железобетонных свай — возле деревни Сидуккасы, сообщают в Минтрансе Чувашии. К середине прошлой недели было установлено 10 из 116 свай. После чего будет сделан монтаж лестничных сходов и ферменного металлического пролетного строения, остекление переходов выполнят из монолитного поликарбоната. Для маломобильных граждан будут предусмотрены подъемные платформы, а для слабовидящих пешеходов установят тактильно-рельефные наземные указатели. Длина каждого перехода с лестничными сходами составит более 82 метров, а ширина — 2,25 метра.
Помимо Моргаушского района, информируют в Минтрансе, строительство надземных пешеходных переходов сейчас ведется и в Чебоксарском районе возле деревень Хыркасы, Крикасы и Яуши.

Опубликовано: 23 марта 2021 г.


Читайте также:

Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
К маю дороги Чувашии приведут в норму
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.