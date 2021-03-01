Стартовал ежегодный образовательный марафон — VII неделя финансовой грамотности

Она проводится в рамках традиционной всемирной акции Global Money Week, девиз которой в этом году «Береги себя и свои деньги», сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.

Цель недели — рассказать детям и подросткам, как ответственно распоряжаться личными финансами, дать ответы на главные вопросы молодых людей о деньгах, объяснить родителям, почему в современном мире так необходимо грамотное финансовое воспитание и какие инструменты нужно для него использовать. Ключевыми темами в этот раз станут противодействие финансовому мошенничеству, молодежное предпринимательство, диалог поколений о финансах в семье. Участников недели ждут прямые эфиры со знаменитостями, финансовыми экспертами, полезные лайфхаки, тесты и конкурсы.