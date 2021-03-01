Планерка Главы: мониторинг цен, ремонт дорог, ограничения для грузовиков

С 22 марта по 20 апреля в Чувашии вводится ограничение на проезд грузовиков по автодорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов на вчерашней еженедельной планерке у Главы республики Олега Николаева.

Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на перевозки пассажиров и продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, удобрений, топлива, семян, а также грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП. Ограничения — традиционная мера, нацеленная на обеспечение сохранности автодорог в период неблагоприятных погодных условий, напомнил министр.

ПОРУЧЕНИЕ.

Оперативно реагировать на жалобы в части «ямочного» неблагополучия дорог. рганизовать системную работу по логистике грузовых перевозок в чебоксарской агломерации.

Зима не преподнесла резких перепадов температуры, как в прежние годы, но снега нынче было много, и это может повлечь за собой при резком его таянии разрушение проблемных дорожных участков, констатировал министр. Уже начат ямочный ремонт с применением «холодных» материалов, удаляется снег с обочин и откосов.

Принимаются меры по пре-дотвращению размыва дорожного полотна. Содержание дорог на территории республики осуществляют две подрядные организации. В феврале — марте ими приведено в порядок более тысячи квадратных метров дорожного полотна, ремонт велся с применением литого асфальтобетона.

О ходе ремонтных работ рассказал и директор «Чувашупрдора» Александр Немов. Основной объем ямочного ремонта, отметил он, придется на вторую половину апреля. Для этого сформировано 17 передвижных бригад с достаточным количеством техники и оборудования. В столице республики, по словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, ремонтные работы немного задержались из-за поздней весны, но отставание будет наверстываться с привлечением дополнительных сил. Наиболее проблемный участок — Лапсарский проезд. Здесь намечена долгожданная реконструкция, завершается подготовка проектно-сметной документации, сказал мэр города. О состоянии дорожной сети и работах по ремонту на планерке доложил также глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов.

ВЛАДИМИР ОСИПОВ,

министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии: «Корректировка проекта по реконструкции Лапсарского проезда выходит на финишную прямую. Он имеет протяженность 4,3 км, там расположено около 90 предприятий. Будет выполнена полная замена дорожного полотна с перекладкой подземных коммуникаций и сетей освещения, устройством двухполосной дороги и тротуара. Уже разработаны специальные технические условия и направлены на согласование в Минстрой России. В ближайшее время ожидается подтверждение по магистральным газопроводам. После завершения проектных работ и всех необходимых согласований документация будет направлена на государственную экспертизу. Ориентировочно на реконструкцию потребуется более 1 млрд рублей».

Глава республики подчеркнул, что необходимо более оперативно реагировать на жалобы о пресловутых ямах на дорогах, влекущих риски ДТП. Кроме Лапсарского проезда, много нареканий по этой части и на улицу Гражданскую в Чебоксарах. В этой связи «следует посмотреть на Чебоксарскую агломерацию в целом в плане организации движения, прежде всего, грузового автотранспорта», отметил Олег Николаев. И вопрос здесь не только в состоянии дорог.

По словам Главы Чувашии, на улицах Чебоксар все чаще можно видеть припаркованные на обочине большегрузные автомобили: «Стоят машины на первой полосе, которой чаще пользуется общественный автотранспорт. Это отрицательно сказывается на трафике, затрудняет транспортное обслуживание населения.

Крупногабаритные машины, припаркованные на обочине, часто мешают проезду. Они не видны издалека в ночное время суток и могут стать причиной аварии». Руководитель региона подчеркнул, что необходимо организовать системную работу по логистике грузовых перевозок, в частности по созданию логистических стоянок для крупногабаритного транспорта. В случае разрешения проблемы менее болезненно будет проходить и весенний период, когда приходится вводить временные ограничения движения на автомобильных дорогах.

ПОРУЧЕНИЕ.

Отслеживая динамику цен на продукты и лекарства, держать под контролем и качество товаров.

О мониторинге цен на продовольственные товары рассказала исполняющая обязанности министра экономического развития и имущественных отношений республики Надежда Столярова. По данным Чувашстата, инфляция за январь — февраль в Чувашии составила 1,7%, сообщила она. Стабильными остаются цены на хлебобулочные изделия, чему способствуют федеральные меры поддержки, в том числе компенсация части затрат хлебопекам при покупке муки. В пределах инфляции подорожали свинина, яйца, гречневая крупа. В целом же республика в ПФО находится на относительно благополучном месте по ценам.

Повышение цен отмечается на продукцию птицеводства. В этой связи министерство обратилось в УФАС на предмет проверки обоснованности подорожания. Совместная работа с антимонопольщиками ведется и по другим случаям колебания цен, подчеркнула Столярова.

Осуществляется также постоянный мониторинг цен на лекарственные препараты. По данным и.о. первого заместителя министра здравоохранения Алексея Кизилова, лекарства в Чувашии дорожают медленнее, чем в среднем по стране. Розничные и оптовые надбавки в аптечных организациях республики за 2020 год — одни из самых низких в Российской Федерации и ПФО и составляют 16,9% и 3,8% соответственно, сказал он. Основная же причина увеличения стоимости отдельных препаратов — рост закупочных цен производителей. Наиболее заметное подорожание в минувшем году наблюдалось в ценовом сегменте до 50 руб. — рост на 7,9%. В ценовых диапазонах 50-500 руб. и свыше 500 руб. рост цен составил 4,4% и 3,3% соответственно.

Как отметил Олег Николаев, отслеживая динамику цен, не следует ослаблять внимание и к качеству товаров — и продуктов, и лекарственных препаратов. «Соотношение цена — качество должно быть всегда в позитивном ключе для потребителей, — сказал Глава. — Положительный момент — продукция от местных сельхозпроизводителей, как правило, более приемлемая по ценам, соответственно здесь меньше сомнений и по ее качеству. И это надо закреплять».

Фото Чувашинформ.рф

На планерке Олег Николаев предложил системно пересмотреть логистику грузовых перевозок по городу Чебоксары — так, чтобы крупногабаритные автомобили не занимали проезжую часть на долгое время, создавая аварийные ситуации.