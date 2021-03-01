Первым кандидатом на предварительное голосование «Единой России» стал вице-премьер Чувашии Сергей Артамонов

18 марта он принес в региональное отделение партии документы, необходимые для регистрации.

Регистрация кандидатов на предварительное голосование стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. С 19 апреля на сайте Госуслуги начнется регистрация тех, кто желает принять участие в процедуре в качестве избирателей. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Таким образом, «Единая Россия» дает возможность людям заранее определить самых достойных, кто станет кандидатами от партии на выборах депутатов Госсовета республики и Государственной Думы России.

— Процедуру предварительного голосования «Единая Россия» проводит по открытой и конкурентной модели, не внутри партии, а при общем обсуждении, — говорит заместитель секретаря регионального отделения партии Николай Владимиров. – Попробовать свои силы в политике и выдвинуть свою кандидатуру может каждый. Для нас самое важное – сформировать профессиональную команду, дать возможность появиться в ней новым лицам, активным и целеустремлённым личностям, волонтерам. Кстати, голосовать в этом сезоне можно электронно — с использованием учетной записи на портале “Госуслуги”.

Сергей Артамонов так прокомментировал свое участие в предварительном голосовании:

«За последние несколько лет сделано многое для развития агропромышленной отрасли республики. Но предстоит сделать еще больше. Мы знаем, где есть недоработки, где нужно подтянуться. Чтобы работать еще эффективнее, нужно менять, в том числе, и законодательство. Поэтому я решил участвовать в предварительном голосовании «Единой России», где определяются будущие кандидаты от партии в законодательные органы. Выборы – это серьезная проверка. Считаю, что жители Чувашии – мудрый народ. И их голоса на предварительном голосовании – самая объективная оценка моей деятельности».

Стоит отметить, что слово «первый» в связи с выдвижением Сергея Артамонова имеет двойное звучание. Во-первых, он первым в Чувашии заявил об участии в праймериз «Единой России». Во-вторых, участие в этих выборах для него в качестве кандидата – впервые в жизни. До этого Сергей Артамонов много лет работал в исполнительной власти: был главой администрации Цивильского района, руководил Управлением внутренней политики в администрации главы ЧР, сейчас возглавляет Министерство сельского хозяйства республики. А вот в выборах в органы законодательной власти будет участвовать впервые.