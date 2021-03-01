Высказывание Байдена показывает отчаяние Вашингтона и его невозможность держаться в рамках приличий

В интервью ABC американский президент США Джо Байден сказал про президента России Владимира Путина «killer».

Нужно отметить, что Байден пошел на абсолютно голословные обвинения президента в совершении тяжкого преступления.

Возможно, стоит обратить внимание на то, что заявление сделано в преддверии семилетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя в состав России.

Еще один повод для ненависти — ситуация с пандемией. Россия справилась с этой бедой лучше США, а также именно в России впервые в мире была изобретена вакцина от COVID-19 («Спутник V»), которая получила одобрение десятков стран по всему миру.

Как резюмирует REGNUM, нынешний демарш Байдена — попытка очередной информационной атаки на всю Россию. И это приносит обратный эффект – консолидация общества вокруг нашего лидера.