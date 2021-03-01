Мальчик упал с высоты или спрыгнул?

Около 9 утра 18 марта правоохранителям сообщили, что 11-летний ребенок упал с высоты 25-этажного жилого дома по улице Винокурова в Новочебоксарске.

Как сообщили в Минздраве республики, выехавшая на место происшествия бригада медиков доставила мальчика в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

СУ СКР по Чувашии по факту случившегося проводит процессуальную проверку, которая поставлена прокуратурой республики на контроль. «Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка деятельности родителей и образовательного учреждения, где обучался ребенок. По предварительной информации, семья мальчика является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Чрезвычайное происшествие не оставило равнодушным и Главу республики Олега Николаева. «Сегодня утром в Новочебоксарске произошел ужасный случай — мальчик 11 лет спрыгнул с крыши многоквартирного дома, — пишет он на своей официальной страничке ВКонтакте. — Сейчас мы подключили все необходимые службы для проверки этой ситуации, комплексного межведомственного взаимодействия. Известно, что мальчик убежал из школы, написал прощальную записку для родителей. Повезло, что «Газель», припаркованная около дома, смягчила падение, и мальчик остался жив. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Сейчас медики проводят операцию. Меня, как родителя, это не может оставить равнодушным. Каждый случай, когда ребенок падает с высоты или предпринимает осознанные попытки суицида, — это чрезвычайная ситуация. Важно быть внимательными к психологическому состоянию подростков, создавать доверительные отношения. Берегите своих близких».