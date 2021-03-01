Картины чувашских школьников покажут на выставке в Музее Победы в Москве

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Работы школьников из нашей республики вошли в онлайн-выставку детских рисунков, посвященную 35-летию московского Музея Победы. В экспозицию электронной выставки «Мой любимый Музей Победы» вошли только лучшие работы участников конкурса.
Для участия в творческом состязании юные художники из Чувашии уже отправили около трех десятков рисунков. Среди них работы семилетних Софии Васильевой «Салют Победы…» и Анастасии Гвоздюк, четырнадцатилетней Яны Ивановой, десятилетней Екатерины Осиповой и восьмилетней Дарины Логиновой. Чаще всего юные дарования изображали Зал Славы, зал «Лица Победы» экспозиции «Подвиг Народа» и фасад музея, перед которым горит символ памяти — Вечный огонь.
Победителей будут определять в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и возможность посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа» смогут авторы трех лучших работ, набравшие наибольшее количество голосов в своей возрастной категории. Лучшие рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.
Отдать свой голос за понравившийся рисунок можно будет до 28 марта, а итоги конкурса объявят уже 30 марта.
Всего же на конкурс поступило более 700 художественных работ из 63 регионов России.

 

 

Рисунок «Салют Победы» семилетней Софии Васильевой также участвует во всероссийском конкурсе.

Опубликовано: 17 марта 2021 г.


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