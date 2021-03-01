Картины чувашских школьников покажут на выставке в Музее Победы в Москве

Работы школьников из нашей республики вошли в онлайн-выставку детских рисунков, посвященную 35-летию московского Музея Победы. В экспозицию электронной выставки «Мой любимый Музей Победы» вошли только лучшие работы участников конкурса.

Для участия в творческом состязании юные художники из Чувашии уже отправили около трех десятков рисунков. Среди них работы семилетних Софии Васильевой «Салют Победы…» и Анастасии Гвоздюк, четырнадцатилетней Яны Ивановой, десятилетней Екатерины Осиповой и восьмилетней Дарины Логиновой. Чаще всего юные дарования изображали Зал Славы, зал «Лица Победы» экспозиции «Подвиг Народа» и фасад музея, перед которым горит символ памяти — Вечный огонь.

Победителей будут определять в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и возможность посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа» смогут авторы трех лучших работ, набравшие наибольшее количество голосов в своей возрастной категории. Лучшие рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.

Отдать свой голос за понравившийся рисунок можно будет до 28 марта, а итоги конкурса объявят уже 30 марта.

Всего же на конкурс поступило более 700 художественных работ из 63 регионов России.

Рисунок «Салют Победы» семилетней Софии Васильевой также участвует во всероссийском конкурсе.