Размеры социальных выплат в Чувашии защищены

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

13 февраля прошлого года на заседании Кабинета министров Чувашии в рамках обсуждения вопроса изменения размера прожиточного минимума в республике Глава республики Олег Николаев запретил снижать его величину, даже если региональный Росстат посчитал его меньше, чем в предыдущем квартале. После инициатива Олега Николаева была закреплена нормативно в республиканском законодательстве. Результатом данной работы стала защита размера социальных выплат в 2021 году, так как их расчет производится на основании показателей прожиточного минимума по группам населения за прошлый год.

«Давайте поймем раз и навсегда, что прожиточный минимум – это не просто какие-то цифры. За этими показателями стоят реальные люди. Мы говорим о том, что присутствует инфляция, и цены в магазинах реально не падают, а затем мы говорим, что прожиточный минимум устанавливается ниже, чем за прошлый квартал. Это выглядит достаточно странно», – пояснил свою позицию руководитель региона и выступил категорически против снижения важного для социальных выплат показателя.

Ранее до инициативы Олега Николаева региональный прожиточный минимум менялся от квартала к кварталу, пояснили в Минтруде Чувашии.

«В силу методики его расчета это происходило, в первую очередь, в результате того, что сезонно снижаются цены на продукты питания, услуги, товары первой необходимости. Запрет снижать прожиточный минимум, исходя из математики Росстата, позволил защитить размер социальных выплат в 2021 году и уровень социальной защищенности населения. Если прожиточный минимум остается прежним или снижается, то снижение соответствующих выплат теперь точно не происходит», — отметила министр труда Чувашии Алена Елизарова.

Опубликовано: 16 марта 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.