Размеры социальных выплат в Чувашии защищены

13 февраля прошлого года на заседании Кабинета министров Чувашии в рамках обсуждения вопроса изменения размера прожиточного минимума в республике Глава республики Олег Николаев запретил снижать его величину, даже если региональный Росстат посчитал его меньше, чем в предыдущем квартале. После инициатива Олега Николаева была закреплена нормативно в республиканском законодательстве. Результатом данной работы стала защита размера социальных выплат в 2021 году, так как их расчет производится на основании показателей прожиточного минимума по группам населения за прошлый год.

«Давайте поймем раз и навсегда, что прожиточный минимум – это не просто какие-то цифры. За этими показателями стоят реальные люди. Мы говорим о том, что присутствует инфляция, и цены в магазинах реально не падают, а затем мы говорим, что прожиточный минимум устанавливается ниже, чем за прошлый квартал. Это выглядит достаточно странно», – пояснил свою позицию руководитель региона и выступил категорически против снижения важного для социальных выплат показателя.

Ранее до инициативы Олега Николаева региональный прожиточный минимум менялся от квартала к кварталу, пояснили в Минтруде Чувашии.

«В силу методики его расчета это происходило, в первую очередь, в результате того, что сезонно снижаются цены на продукты питания, услуги, товары первой необходимости. Запрет снижать прожиточный минимум, исходя из математики Росстата, позволил защитить размер социальных выплат в 2021 году и уровень социальной защищенности населения. Если прожиточный минимум остается прежним или снижается, то снижение соответствующих выплат теперь точно не происходит», — отметила министр труда Чувашии Алена Елизарова.