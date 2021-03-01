Встреча «ЧГУ-Атланта» и «Спартак-2» (Ногинск) завершилась со счетом 72:96

Без поражений не бывает побед

Баскетболистки «ЧГУ-Атланта» в родных стенах провели первую встречу полуфинальной серии суперлиги-2 против команды «Спартак-2» (Ногинск).

До старта сезона никто не мог подумать, что для подопечных Никиты Иванова этот год начнется так удачно — победа в Студенческой лиге РЖД, выход в 1/2 финала в дебютном сезоне суперлиги-2 после невероятной битвы с мастерицами игры в оранжевый мяч из Красноярска. Словно сон наяву!

Но расслабляться было рано — впереди баскетболисток «ЧГУ» ожидало сражение с клубом «Спартак-2». Причем команды из-за турнирного положения после регулярного сезона были не в равных условиях. «У нас был сложный выезд в Красноярск, мы провели серию из трех игр и успели приехать только к началу матча со «Спартаком-2», — отметил в интервью главный тренер «ЧГУ-Атланты» Никита Иванов. В свою очередь соперники, заняв более высокое место в регулярном сезоне, пропускали первую стадию игр на вылет и подошли к противостоянию более свежими.

В дебюте встречи показалось, что чебоксарские девушки усталости неподвластны — забивая сложные броски, баскетболистки словно тигрицы (кстати на логотипе клуба «ЧГУ-Атланта» красуется тигренок) терзали своих соперниц. Болельщики добавляли «масла в огонь» и гнали хозяек паркета вперед. С обеих скамеек тренеры с волнением следили за игрой своих подопечных, переживая за каждый промах.

Увы, длился игровой всплеск «ЧГУ» недолго — вскоре гостьи из Ногинска пришли в себя и стали навязывать свою игру. Баскетболистки «Спартака-2» повысили игровой ритм, а хозяйки не смогли адаптироваться к такой быстроте. Решающий рывок гостьи сделали во второй четверти, выиграв ее со счетом 7:31.

Перерыв мог пойти на пользу подопечным Никиты Иванова, но многое уже было упущено. Как ни старались баскетболистки «ЧГУ» вернуть интригу в матч во второй половине встречи, сделать это им не удалось. Итоговый счет 72:96 в пользу «Спартака-2».

«Мы не успели морально и физически восстановиться, результат закономерен, — рассказал корреспонденту «СЧ» Никита Иванов. — Мы не успевали возвращаться в защиту и играли на морально-волевых. Использовали те резервы, которые у нас остались».

КСТАТИ Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» участвовали в круговом турнире, который проводится в Тамбове среди команд, занимающих 1–5 места в суперлиге-2. Эти матчи проводились с целью окончательной расстановки клубов в турнирной таблице перед играми на вылет. На данный момент подопечные Сергея Худаева провели три матча — в первой игре со сложной концовкой «ястребы» проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счетом 78:66. Ко второй встрече чебоксарские игроки сделали определенные выводы и ушли с площадки победителями, одолев команду «Барнаул» со счетом 74:68. В третьем матче с отличной результативностью подопечные Сергея Худаева обыграли клуб «Динамо-МГТУ» — 101:86. Результат заключительной игры с хозяевами паркета из Тамбова станет известен уже после того, как номер будет подписан в печать.

Фото old.chuvsu.ru

Теперь баскетболисток «ЧГУ-Атланта» ожидает поездка в Ногинск — второй матч серии состоится 18 марта, и если счет в противостоянии сравняется, то третья встреча пройдет 19 марта.