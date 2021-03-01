Газета «Республика» отметила 25-летний юбилей

Новые законы, ключевые события, депутатские будни, актуальные интервью — все самое важное вот уже 25 лет находят читатели на страницах газеты «Республика».

Первый номер издания Государственного Совета Чувашской Республики вышел 8 марта 1996 года. Газета была создана для всестороннего и объективного освещения деятельности чувашского парламента и оперативного информирования избирателей об изменениях в законодательстве.

Юбилей в нынешних непростых условиях «Республика» отметила скромно — круглым столом в Национальной библиотеке, за которым собрались парламентарии, члены правительства, бывшие и сегодняшние сотрудники издания, друзья газеты. Воскрешая в памяти этапы становления издания, вспомнили собравшиеся и о том, как газета получила свое название.

По рассказам первого ее редактора Александра Белова, название было придумано еще за пять лет до того, как газета появилась на свет. «Дело в том, что в 1991 году после августовского путча в стране срочно пытались освободиться от всего советского. Предполагалось сменить и название «Советской Чувашии». Рассматривался вариант переименования ее в «Республику Чувашию». Но по разным причинам решение так и не было принято. А когда Госсовет учреждал свою газету, к этому варианту хотели вернуться, но оно показалось громоздким. К тому же присутствовало и чувашское наименование «Чавашъен», игнорировать которое показалось некорректным. Вот и остановились на одном ключевом слове.

АЛЬБИНА ЕГОРОВА,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики: — «Республика» по праву занимает достойное место в ряду печатных средств массовой информации Чувашии. Четверть века издание объективно и всесторонне освещает деятельность законодательного органа республики, знакомит читателей с депутатскими буднями, обеспечивает постоянный диалог с избирателями, помогает разбираться в калейдоскопе важных социально-политических событий, происходящих в регионе и стране.

Индивидуальность издания — результат кропотливой работы и неустанного творческого поиска мастеров пера, в разные годы внесших свой вклад в развитие республиканской журналистики. И сегодня газета, стремясь идти в ногу со временем, динамично развивается, находит интересные темы, расширяет читательскую аудиторию. Уверена, что большой творческий потенциал, высокое журналистское мастерство сотрудников редакции, их верность профессиональному и гражданскому долгу и впредь будут способствовать росту популярности газеты.

О сегодняшнем дне «Республики» рассказал ее директор — главный редактор Михаил Арланов. По его словам, за годы существования издания изменилось многое — и периодичность выхода (сегодня она выходит один раз в неделю, по средам), и полиграфическое исполнение. Неизменным осталось главное — задача доступно и грамотно разъяснять читателям все сложности законов и постановлений.

Выполняя миссию рупора чувашского парламента, газета сумела стать солидным и уважаемым изданием. Сегодня «Республика» — это не только законы и постановления, говорили собравшиеся, но и полная панорама событий, происходящих в республике, острые злободневные материалы, точная, оперативная информация и чтение для души.

Читателей «Республика» привлекает не только нормативно-правовыми документами и вопросами реализации приоритетных национальных проектов, но и публикациями о жизни известных политиков, знаменитостей с чувашскими корнями и просто увлеченных каким-либо делом людей: «Сильная сторона газеты — очерки, которые разбавляют официальную тематику, вносят долю творчества».

Фото cap.ru

Юбилей «Республики» впервые собрал главредов издания разных лет и депутатов Госсовета Чувашии за одним столом.