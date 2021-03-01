Ведущие онкологи страны прочитают в Чебоксарах цикл лекций и проведут мастер-классы

В Чувашии даже в самый разгар новой коронавирусной инфекции не прекращалось лечение онкологических больных. И сейчас в Республиканском онкодиспансере не только проводят все виды терапии, но и занимаются повышением квалификации врачей.

Целых три дня, со среды по пятницу, ведущие специалисты страны — профессор кафедры хирургии Академии постдипломного образования при Федеральном научно-клиническом центре Роман Ищенко и заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБНУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Александр Шин — будут читать цикл лекций для врачей-онкологов и проведут мастер-классы. Обучение посвящено диагностике и лечению опухолей печени, желчных путей и поджелудочной железы, а также применению анестезии у сложных пациентов.