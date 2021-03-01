«ЧЕТРА» выпустит модернизированный колесный бульдозер ТК25

Обновленная машина сейчас проходит испытания под нагрузкой на заводском полигоне.

Преимущества нового бульдозера — ведущие мосты с блокируемыми дифференциалами.

«Блокировка дифференциалов необходима для предотвращения пробуксовывания колес. За счет этого обеспечивается повышенная производительность и оптимальный расход топлива, особенно на грунтах со слабым сцеплением», — отметил руководитель отдела продуктового развития и аналитики ООО «ЧЕТРА» Александр Егоров.

Также была модернизирована и тормозная система для повышения эффективности торможения с учетом внедрения блокируемых дифференциалов. На колесном бульдозере предусмотрено гидравлическое управление навесным оборудованием, обеспечивающим высокую точность работ и низкую утомляемость оператора. В базовой комплектации — система спутникового мониторинга техники ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать состояние машины в режиме онлайн. Модернизированный ЧЕТРА ТК25 будет оборудован премиум-кабиной.

Опционально можно установить камеру заднего вида с монитором, внешние зеркала с подогревом, систему быстрой заправки топливом, систему автоматического пожаротушения, комплект решеток на окна для защиты от падающих сбоку предметов и многое другое.

Запуск серийного производства модернизированного колесного бульдозера ЧЕТРА ТК25 запланирован на второе полугодие 2021 года.