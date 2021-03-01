«ЧЕТРА» выпустит модернизированный колесный бульдозер ТК25

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обновленная машина сейчас проходит испытания под нагрузкой на заводском полигоне.

Преимущества нового бульдозера — ведущие мосты с блокируемыми дифференциалами.

«Блокировка дифференциалов необходима для предотвращения пробуксовывания колес. За счет этого обеспечивается повышенная производительность и оптимальный расход топлива, особенно на грунтах со слабым сцеплением», — отметил руководитель отдела продуктового развития и аналитики ООО «ЧЕТРА» Александр Егоров.

Также была модернизирована и тормозная система для повышения эффективности торможения с учетом внедрения блокируемых дифференциалов. На колесном бульдозере предусмотрено гидравлическое управление навесным оборудованием, обеспечивающим высокую точность работ и низкую утомляемость оператора. В базовой комплектации — система спутникового мониторинга техники ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать состояние машины в режиме онлайн. Модернизированный ЧЕТРА ТК25 будет оборудован премиум-кабиной.

Опционально можно установить камеру заднего вида с монитором, внешние зеркала с подогревом, систему быстрой заправки топливом, систему автоматического пожаротушения, комплект решеток на окна для защиты от падающих сбоку предметов и многое другое.

Запуск серийного производства модернизированного колесного бульдозера ЧЕТРА ТК25 запланирован на второе полугодие 2021 года.

Опубликовано: 15 марта 2021 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.