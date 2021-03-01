Досрочный выход на пенсию из-за невозможности трудоустройства — за два года до официального срока

Слышала о послаблениях для выхода на пенсию в связи с коронавирусом. Так ли это? Мне в марте исполняется 55 лет. Могу я нынче выйти на так называемый заслуженный отдых?

Зинаида Петровна, Новочебоксарск

Действительно, в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса не раз предлагалось внести изменения в действующее пенсионное законодательство. Например, позволить предпенсионерам уходить на пенсию в случае отсутствия возможности трудоустроиться не за два, а за три года до официального наступления возраста выхода на заслуженный отдых. Но законопроект не был принят, и в настоящее время по-прежнему действуют старые нормы — предпенсионеры могут уйти на пенсию за два года до официального срока из-за невозможности трудоустройства.

В наступившем году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости, поясняют и в республиканском отделении Пенсионного фонда. Несмотря на то что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.

Вместе с тем в 2021 году действуют новые требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь соответственно должно быть 12 лет (в 2020 г. было 11) и 21 коэффициент (в 2020 г. — 18,6).

При этом целый ряд категорий граждан сохраняет право досрочного выхода на пенсию: работники, занятые во вредных и опасных условиях труда; пилоты гражданских авиалиний; водители общественного транспорта; женщины, у которых пятеро и более детей; родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, и другие. Кроме того, как уже писала наша газета, с 2021 года начинает действовать норма, дающая право на досрочную пенсию женщинам, имеющим четверых детей. Они смогут оформлять пенсию в возрасте 56 лет. Первыми такой льготой смогут воспользоваться женщины 1965 года рождения.

И вот еще одну приятную новость распространили на днях все информагентства страны — правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников. Теперь в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: С 2021 года матери четверых детей имеют право выйти на пенсию в возрасте 56 лет.