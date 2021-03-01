О доплатах родителям недееспособных инвалидов с детства

Родители-пенсионеры, имеющие и проживающие с совершеннолетними нетрудоспособными и недееспособными инвалидами с детства, будут отныне получать повышенную доплату к страховой пенсии по старости и инвалидности. Соответствующий законопроект утвержден 24 февраля текущего года, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.

Согласно документу (ФЗ №18 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях») повышенная фиксированная выплата полагается родителям, являющимся опекунами совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства. При этом опекаемые не должны находиться на полном государственном обеспечении, то есть проживать в интернатах.

При установлении выплаты учитываются и другие члены семьи, находящиеся на иждивении опекуна. На них также назначается выплата, но общее количество таких иждивенцев не может быть больше трех, включая нетрудоспособного инвалида с детства.

Сумма доплаты равна одной трети фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 2014,82 рубля.

Закон, отметили в отделении, вступил в силу с 24 февраля 2021 года. По предварительным данным, доплату к фиксированной выплате к пенсии получат около тысячи жителей республики.