Правительство России намерено установить всех владельцев ранее учтенных, но не зарегистрированных в ЕГРН объектов недвижимости

Выявить всех правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости намерено Правительство России.

Управление Росреестра по Чувашии провело совещание с республиканскими органами государственной власти и представителями муниципалитетов по поводу реализации федерального закона от 30 декабря прошлого года, устанавливающего процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Закон вступит в действие 29 июня, но уже сейчас многие ведомства и службы ведут серьезную подготовительную работу. Полномочиями по выявлению собственников наделены органы исполнительной власти и местного самоуправления, Росреестр и Кадастровая палата, Пенсионный фонд и налоговая служба, правоохранительные структуры, БТИ, нотариусы, ЗАГСы. Отрабатывается механизм их взаимодействия, разрабатываются формы запросов и их содержание. Как уже сказано, цель закона — выявить все ранее учтенные объекты недвижимости, установить их правообладателей и направить соответствующую информацию в орган регистрации для внесения сведений в ЕГРН.

Напомним, ранее учтенными объектами недвижимости принято называть те, что были приобретены до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу закона о регистрации прав. Сведения об этом были учтены в БТИ, в комитетах по земельным ресурсам. Сейчас поставлена задача — создать единую базу недвижимости, сведения о которой были бы собраны на одном ресурсе — в ЕГРН, наполняемостью которого занимается Росреестр.

Как отметила на совещании руководитель управления Екатерина Карпеева, реализация этого закона взята на контроль Правительством России, поэтому на местах необходимо серьезно подготовиться к реализации столь важного законодательного акта. По предварительным подсчетам, в Чувашии десятки тысяч ранее учтенных объектов недвижимости. Это и земельные участки, и жилые дома, квартиры, гаражи…