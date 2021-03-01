Организации и предприниматели примут участие в экономической переписи

Раз в пять лет российские статистики проводят сплошное наблюдение за деятельностью малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей. Предыдущее было в 2016 году, а очередное — в нынешнем.

Сплошное наблюдение отличается от выборочного тем, что под него попадают все без исключения организации, относящиеся к исследуемой группе. Такое обследование позволит предпринимателям найти незанятые ниши в бизнесе; получить представление о дальнейшем развитии, расширении партнерских связей и направлений деятельности. А государственной машине — повысить качество прогнозов и статистических оценок, касающихся структуры экономики, вплоть до муниципального уровня; откорректировать существующие и разработать новые формы государственной поддержки для этого сектора.

Участие в экономической переписи является обязательным для малого бизнеса. Рассказать о себе должны организации, которые на конец 2020 года числились в реестре субъектов малого и среднего бизнеса на сайте ФНС. В электронном и бумажном виде статистическую анкету нужно представить в органы статистики до 1 апреля. На месяц дольше, до 1 мая, она принимается через Единый портал государственных услуг. Если и этот срок будет пропущен либо респондент предоставит недостоверные данные, его привлекут к административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ, предупреждает Чувашстат.