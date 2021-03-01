Гранты для социально значимых НКО увеличат с 200 тысяч до 1 млн рублей

Фонд президентских грантов выделил российским регионам 1,6 миллиарда рублей для поддержки социально значимых некоммерческих организаций. Заявка нашей республики одобрена в полном объеме — в Чувашию поступит 10 миллионов рублей. С просьбой об участии республики в отборе регионов для участия в программе в фонд обратился Глава Чувашии Олег Николаев.

Софинансирование расходов Фондом президентских грантов и республикой будет осуществляться в соотношении 1:1. То есть на поддержку проектов НКО в этом году будет направлено 20 млн рублей, сообщают в Минэкономразвития Чувашии. В ведомстве отмечают, что средства будут распределяться среди некоммерческих организаций региона на конкурсной основе. В 2021 году планируется увеличить сумму гранта с 200 тысяч до 1 миллиона рублей.