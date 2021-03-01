Как сэкономить на кадастровых работах

С 23 марта вступает в силу федеральный закон, принятый в декабре прошлого года, позволяющий физическим лицам заказывать проведение комплексных кадастровых работ, что намного удешевит оформление прав на их собственность.

До введения этого законодательного новшества заказать комплексные кадастровые работы могли только органы местного самоуправления и региональные власти, если речь шла, к примеру, о земельных массивах с множеством участков и объектов капитального строительства, большой промышленной стройке. Финансирование шло (и идет) за счет субсидий, направляемых из федерального бюджета. Но такие кадастровые работы нельзя назвать массовыми.

По данным Управления Росреестра по Чувашии, в нашей республике комплексные кадастровые работы проводились только один раз — в конце 2019 года. Они шли в Чебоксарах в СНТ «Заовражное» в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории отдельного кадастрового квартала.

Нововведения позволяют заказывать ККР гражданам и юридическим лицам за счет внебюджетных средств. Поэтому одним из главных преимуществ нового закона станет возможность для частных лиц (в том числе садоводов, огородников) значительно снизить затраты при выполнении этих работ. Обычные кадастровые работы обходятся в десять раз дороже. По данным Федеральной кадастровой палаты, на участок в 6 соток надо заплатить инженеру порядка 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок — 1200 рублей.

Между тем комплексные кадастровые работы дают возможность одновременно уточнить границы всех участков, поставить на учет ранее не отмежеванные, выявить случаи самозахвата земель, то есть исправить реестровые ошибки. Все это необходимо для качественного управления, распоряжения объектами недвижимости, для защиты прав и интересов собственников, планирования доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендной платы, а также стимулирования инвестиционных процессов и экономики в регионе, пояснили специалисты управления.

Теперь заказ ККР станет доступен садоводческим товариществам, гаражно-строительным кооперативам и другим гражданско-правовым сообществам. В итоге вырастет число объектов недвижимости, в отношении которых пройдут комплексные кадастровые работы, а это будет способствовать повышению качества сведений в ЕГРН. Кроме того, устранение ошибок в сведениях реестра о местоположении границ участков сократит число земельных споров.

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Теперь комплексные кадастровые работы могут заказать частные лица, значительно снизив затраты на их проведение.