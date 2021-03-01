Глава Чувашии обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете

В приоритете — социальные нужды

В течение февраля органами власти Чувашии совместно с муниципалитетами был подготовлен проект закона об изменениях в бюджете республики на текущий год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В прошлую пятницу он был внесен на площадку Государственного Совета. А уже 1 марта Глава республики Олег Николаев встретился с руководством парламента республики и представителями фракций для обсуждения этого вопроса.

В ходе встречи первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков озвучил основные параметры и направления, заложенные в проект закона. Так, в 2021 году доходная часть республиканской казны увеличится в целом на 6,2 млрд рублей и составит 67,7 млрд рублей. При этом плановые назначения по собственным доходам, за счет увеличения налоговых поступлений, увеличиваются на 363,3 млн рублей. Это и акцизы, и налоги на совокупный и профессиональный доходы, и имущественные налоги. Что касается расходов республиканского бюджета, то они увеличиваются более чем на 7 млрд рублей и оцениваются в 71,4 млрд рублей.

По словам Михаила Ноздрякова, львиная доля прибавки — за счет безвозмездных поступлений, прежде всего из федерального бюджета. Понятно, что федеральные средства распределяются по своим целевым назначениям, и здесь в приоритете реализация национальных и региональных проектов, а также осуществление мероприятий в рамках поручений Главы республики.

Согласно рассматриваемому законопроекту значительный объем средств направляется по линии образования — 2,1 млрд рублей, здравоохранения — 2,3 млрд рублей. Также дополнительные средства направляются на поддержку физкультуры и спорта — примерно 310 млн рублей. Почти 544 млн рублей предлагается направить на поддержку агропромышленного комплекса. На обеспечение расходов, связанных с возмещением 25% затрат за наем и содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги для «детей войны», в проекте бюджета предусмотрено 4,7 млн рублей.

Отдельно министр финансов коснулся темы неиспользованных в прошлом году средств из федерального бюджета. Дело в том, что в период пандемии на федеральном уровне было принято решение о возвращении всей «экономии» в резервный фонд Правительства Российской Федерации. И в этом году из них можно использовать только законтрактованные средства. «У нас общий объем федеральных средств, законтрактованных в 2020 году, составляет 1 миллиард 469,7 миллиона рублей. Благодаря активной работе органов власти республики с федеральными отраслевыми министерствами, с Минфином России и Федеральным казначейством их удалось восстановить и заложить в бюджете этого года», — подчеркнул Михаил Ноздряков.

«Считаю, нам удалось найти баланс в законопроекте, у нас есть четкое понимание того, как мы справимся с некоторым дефицитом бюджетных средств. Дефицит растет за счет увеличения инвестиционных мероприятий, они принесут свои плоды в будущем», — считает Глава республики Олег Николаев.

Состоявшееся обсуждение его участники сочли продуктивным. Как сказал Григорий Данилов, представляющий фракцию КПРФ в парламенте Чувашии: «Вопросов особо не возникает. Возникают некоторые комментарии и предложения». И тут же отметил, что заработная плата большей части сотрудников министерств, ведомств, подведомственных организаций остается намного ниже заработной платы по республике.

Глава республики согласился, что проблема есть, ее нужно решать. «Убежден, параллельно следует выработать механизм оценки эффективности деятельности госслужащих и чтобы зарплата была не константой, а вознаграждением в зависимости от результата деятельности госслужащих», — сказал он.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся роста цен на строительные материалы и продукты питания. Высказывались предложения по дополнительным программам для привлечения специалистов к работе в сельской местности. Также поднимался вопрос об обеспечении питанием школьников из льготной категории в муниципалитетах республики.

«Единые стандарты обязательно установим. Мы предлагаем муниципалитетам софинансирование из республиканского бюджета. Программа будет реализована с 1 сентября 2021 года. Муниципалитеты имеют разные возможности, но сейчас они освобождены от ряда обязательств, это высвободило часть средств, которые и будут направлены на реализацию проекта по школьному питанию», — отметил руководитель региона.