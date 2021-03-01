В Управлении Росгвардии по Чувашии появится новый начальник

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в ходе встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин сообщил, что в ходе проводящейся в ведомстве ротации в Управлении Росгвардии по Чувашии будет назначен новый начальник. Олег Николаев в ответ отметил, что с силовым блоком в республике налажен содержательный диалог, который позволяет оперативно вырабатывать важные решения.
Бывший начальник Управления Росгвардии по Чувашии Алексей Ежеев возглавил Росгвардию в Удмуртии.

Опубликовано: 3 марта 2021 г.


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