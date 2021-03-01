В Управлении Росгвардии по Чувашии появится новый начальник

Вчера в ходе встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин сообщил, что в ходе проводящейся в ведомстве ротации в Управлении Росгвардии по Чувашии будет назначен новый начальник. Олег Николаев в ответ отметил, что с силовым блоком в республике налажен содержательный диалог, который позволяет оперативно вырабатывать важные решения.

Бывший начальник Управления Росгвардии по Чувашии Алексей Ежеев возглавил Росгвардию в Удмуртии.