Чувашский жеребец выиграл главный зимний приз для рысистых лошадей

21 февраля на Центральном Московском ипподроме был разыгран главный зимний приз среди рысистых лошадей — приз памяти В.О. Витта или Зимнее Дерби.

По итогам двух гитов по 1600 метров чувашский жеребец Мун Фэнтази РМ под управлением молодого и талантливого наездника Александра Попова в упорной борьбе вырвал победу. При этом в первом гите наш рысак показал лучшую резвость — 2.03,1. В зимних погодных условиях, отмечают специалисты, такой результат считается высококлассным.

Вороной рысистый жеребец Мун Фэнтази РМ появился на свет в 2017 году на Чувашском конном заводе. Последние два года он успешно выступал на различных соревнованиях, особенно отличившись в осенне-зимний сезон 2020 года. И начало 2021 года стало звездным для пары Мун Фэнтази РМ и Александра Попова.

Кстати, три года назад этот же приз на Центральном Московском ипподроме выиграл родной брат победителя, жеребец Mун Мэн РМ. Этот факт подтверждает — Чувашский конный завод достиг высокого уровня в селекционной работе. А значит, и новые победы не за горами.

СПРАВКА «СЧ» Владимир Оскарович Витт (1889 — 1964) крупнейший ученый — ипполог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член–корреспондент ВАСХНИЛ, заведующий кафедрой сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Витт был не только теоретиком коннозаводства, но и занимался практическими вопросами. Его усилиями и под его руководством был создан Московский конный завод, в дальнейшем ставший одним из крупнейших репродукторов орловской рысистой породы. В честь знаменитого ученого учрежденный в 1924 году большой четырехлетний зимний приз для лошадей рысистых пород на дистанцию 1600 метров в 2 гита после 1964 года стал называться призом памяти В.О. Витта.

Фото Веры Константиновской

Лошади Чувашского конного завода имени В.И. Чапаева не в первый раз побеждают на Центральном Московском ипподроме.