В Канашском районе начато строительство нового моста

У села Шихазаны приступили к реконструкции моста через реку Малый Цивиль на федеральной трассе А-151, сообщают в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Сейчас на объект завозят инертные материалы для возведения конструкции дорожной одежды. По проекту на месте старого моста 1960 года постройки возведут новый, а также обустроят подходы к нему длиной 3,6 км. Проезжую часть расширят до четырех полос, установят около 6 км барьерного и перильного ограждений, более 80 дорожных знаков и нанесут термопластиковую разметку. Также на участке построят надземный пешеходный переход и отремонтируют четыре посадочные площадки, рядом с которыми установят новые автопавильоны и обустроят пешеходные переходы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2024 года.