Хоккеисты «Чебоксар» провели заключительную серию матчей против команды «Челны»

В противостоянии против коллектива с берегов Камы подопечным Александра Протаповича нужно было набрать 5 очков, чтобы гарантировать себе первое место в регулярном сезоне. «СЧ» уже рассказывала о перипетиях первого матча серии с гостями из республики Татарстан.

На вторую встречу «богатыри» вышли заряженными на борьбу — сразу в дебюте Максим Ведькалов открыл счет голам в матче. Казалось, игра находилась в руках чебоксарцев — только развивай преимущество, но цепкие и неуступчивые гости имели на этот счет другое мнение. Сначала челнинцы сравняли цифры на табло, а ближе к концу матча, несмотря на игровое преимущество «богатырей», и вовсе вышли вперед. Тут на авансцену вышел Александр Бирюков — он своим броском вселил чебоксарским болельщикам надежду на удачный исход.

Кстати, на встречу пришли 1220 зрителей. Игра перешла в дополнительное время, в котором ни одной из команд не удалось огорчить вратарей соперника. В серии послематчевых бросков челнинцы были убедительнее, по итогу их победа 2:3.

В третьем матче подопечные Александра Протаповича провели отличный первый период — на гол гостей своими шайбами ответили Дмитрий Кузнецов, Максим Ведькалов и Антон Горбенко. Болельщики с новой силой поддерживали «богатырей» возгласами «Чебоксары, Чебоксары!», но вешать белый флаг никто не собирался — уже к середине матча гости догнали хозяев. Драйв и эмоции бушевали на хоккейной площадке, борьба велась до последних секунд. В начале третьего периода чебоксарцы усилиями Сергея Иванова сделали еще одну пробоину в обороне гостей, но челнинцы по ходу серии уже показали, как они мастерски могут выходить из сложной ситуации — через несколько минут на табло горели две четверки. И в дополнительное время решающее слово осталось за гостями — победа клуба «Челны» 4:5.

А вот четвертый матч серии можно сравнить с классическим фехтовальным поединком на шпагах: уколов много не нанесешь, но если получится, то считай — победа. Затишье длилось до середины матча, пока гости из Республики Татарстан не открыли счет. К чести «богатырей» они смогли ответить ударом на удар, благодаря хорошему щелчку капитана команды Егора Карпа, но победный укол остался за челнинцами — счет 1:2.

«Конечно, рассчитывали и очень хотели выиграть регулярный сезон. Но тут честь и хвала команде соперников, которая приехала не статистами, приехала биться», — отметил после игр главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович на пресс-конференции, опубликованной пресс-службой клуба.

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Подопечные Александра Протаповича заняли второе место в регулярном сезоне первенства ВХЛ и теперь будут готовиться к матчам плей-офф турнира. Предварительно первую встречу в играх на вылет «богатыри» проведут 20 марта против победителя пары «Кристалл» — «Юниор».