ХК «Чебоксары» сыграл первый матч против команды «Челны»

Дерби двух «Че»

У «богатырей» перед домашними играми был 14-дневный перерыв после выезда в Красноярск, откуда подопечные Александра Протаповича привезли четыре победы. В свою очередь, гости из республики Татарстан неделю назад также гостили в Восточной Сибири, но они, в отличие от чебоксарцев, одну встречу проиграли и три выиграли. Расклады обещали серьезную битву.

«Богатырям» было за что бороться — чебоксарцы еще не обеспечили себе первое место в регулярном сезоне первенства ВХЛ.

Начало матча выдалось сложным для подопечных Александра Протаповича — чебоксарцы заработали несколько удалений, и гостям удалось реализовать численное преимущество. Далее в процесс включились зрители на трибунах «Чебоксары Арены» — более тысячи болельщиков гнали вперед своих любимцев возгласами: «Чебоксары, Чебоксары!». Поддержка публики помогла хозяевам прийти в себя — в середине первого периода Егор Парфенов отличным броском переправил шайбу в сетку ворот противника. В итоге стартовый отрезок так и закончился со счетом 1:1.

В начале второго периода подопечные Александра Протаповича не стали сбавлять обороты и на 25-й минуте «богатыри» добились успеха — Роман Солдатов оказался в нужное время в нужном месте и забросил вторую шайбу в ворота гостей. Ко второму перерыву счет не изменился. Однако в третьем периоде «богатырей» словно подменили — гости сразу же завладели инициативой, а подопечные Александра Протаповича ничего не могли поделать. До поры до времени голкипер «Чебоксар» Станислав Жучин выручал полевых игроков, пока не наступила 48-я минута… Сначала гости сравняли счет, а ближе к концу матча челнинцы и вовсе вышли вперед и победили: итоговый счет — 3:2 в пользу команды из Татарстана.

Будем надеяться, что поражение чебоксарцев — не тот самый галстук, который герои старого анекдота подарили тренеру-имениннику вместо победы: 16 февраля свое 55-летие отметили главный тренер ХК «Чебоксары» Александр Протапович и его брат-близнец Алексей, президент Федерации хоккея Чувашии. Отличным и заслуженным подарком для них будет первое место по итогу первенства.

Николай Архипов,

Владимир Нардин

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В оставшихся играх с челнинцами для гарантии первого места в регулярном сезоне первенства ВХЛ «богатырям» нужно набрать три очка.