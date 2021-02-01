Спасатели нашли заблудившегося ночью в Заволжье мужчину

Даже пятнадцати минут, проведенных в ожидании общественного транспорта на остановке в такие морозы, достаточно, чтобы хорошенько замерзнуть. Что уж говорить, если пришлось заплутать в темном лесу при минус 20…

Такой случай произошел в Заволжье в понедельник вечером. Спасателям республиканской поисково-спасательной службы пришлось вызволять из снежного плена мужчину, заблудившегося в лесу на левом берегу Волги.

О «потеряшке», работнике «Прометея», на базе отдыха забеспокоились, когда мужчина долго не возвращался. В 19 часов 02 минуты о заблудившемся сообщили по номеру 112. На поиски оперативно выдвинулись сразу две дежурные бригады спасателей: одна на снегоходе со спасательного пункта № 2 в Чебоксарах, рядом с мужским монастырем, а вторая — на автомобиле со специальным оборудованием для поиска людей с базы на Канашском шоссе.

Как сообщили в поисково-спасательной службе, мужчину нашли благодаря GPS-программам. В 21.20 спасатели отрапортовали о завершении поисков. Изрядно замерзшего мужчину передали сотрудникам полиции, от медицинской помощи он отказался.

Добавим, что с начала года в Чувашии насмерть замерзли 33 человека. Об этом доложил в понедельник на правительственной планерке и.о. председателя ГКЧС Чувашии Николай Иванов. В основном все они находились в состоянии алкогольного опьянения.