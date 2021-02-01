Наша воспитательница — лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях в Перми завершился финальный этап конкурса «Воспитатель года России-2020». В нем приняла участие и жительница Чувашии — воспитательница чебоксарского детского сада № 106 «Кораблик» Марина Васильева. Она представила проект по финансовой грамотности современных дошкольников.
По итогам первого очного тура финала конкурса, включавшего в себя два испытания — «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми», были определены имена пятнадцати лауреатов. В их число и вошла воспитатель из Чебоксар. А уже на финальном очном туре все лауреаты презентовали свои проекты по развитию дошкольного образования.
Всего в финале конкурса приняли участие 74 воспитателя.

Опубликовано: 15 февраля 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
Какие дополнительные меры профилактики коронавируса предприняты в Чебоксарах

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.