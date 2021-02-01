Утверждён логотип Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

На конкурс на разработку логотипа и брендбука памятного Года в министерство культуры Чувашии поступило 40 работ. После продолжительных дискуссий экспертная комиссия выбрала три наиболее сильных на их взгляд проекта, которые были представлены на обсуждение чебоксарским школьникам.

Члены экспертной комиссии прислушались к мнению подрастающего поколения и на итоговом заседании объявили победителя конкурса. Им стал Игорь Леонтьевич Андреев — художник по металлу, медальер, член Союза художников России (1991), член Союза дизайнеров России (2000).

Логотип Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского строительных рубежей будет использоваться в оформлении мероприятий, появится на печатной продукции, почтовой корреспонденции, одежде, сувенирах.