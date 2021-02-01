Чувашия получит 61 млн рублей на развитие промышленности

Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Всего в этом году министерство на эти цели выделяет 1 млрд рублей 25 регионам. Решения по ним принимались по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для субсидирования из федерального бюджета. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование, вошли Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена, говорит глава ведомства Денис Мантуров.

По сумме субсидии Чувашия на третьем месте среди лидеров. Больше только у Карачаево-Черкесии и Бурятии, меньше – у Ставропольского края, Коми, Крыма, Курганской области. Благодаря этой поддержке бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной и инженерной инфраструктуре, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования.