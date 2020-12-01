Анжелика Сидорова — лауреат Национальной спортивной премии — 2020

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова признана лучшей спортсменкой 2020 года.

9 декабря в Москве на церемонии Национальной спортивной были названы 18 победителей в 11 номинациях. Анжелика Сидорова получила приз в номинации «Гордость России», став еще и гордостью родной республики.

«Хочу сказать спасибо моему тренеру Светлане Абрамовой, она внесла большой вклад не только в мои результаты, но и во всю нашу легкую атлетику», – сказала спортсменка на церемонии.

В этом сезоне Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России в помещении в прыжках с шестом, а сейчас готовится к Олимпийским играм.

Фото Максима Васильева из архива редакции