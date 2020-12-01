Сборная Чувашии по мас-рестлингу отлично выступила на чемпионате России в Нальчике

В соревнованиях в столице Кабардино-Балкарской Республики приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов России. По результатам непростых поединков в активе подопечных заслуженного тренера Чувашии Алексея Атласкина одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали.

Золотую награду своей команде принесла Алина Алексеева, выступившая в весовой категории до 75 кг. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Чернова и Екатерина Грачева среди спортсменов до 55 и 85 кг соответственно. Отметим, что Надежда Осипова записала на свой счет «серебро» в абсолютной весовой категории и «бронзу» в весе свыше 85 кг.

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Спортсмены, представляющие Чувашию на чемпионате России — воспитанники спортивной школы «Энергия» и ЧГУ имени И.Н. Ульянова.