Новочебоксарцы принимали на родном льду хоккейную команду «Брянск». Счет 2:1

Вообще встреча должна была состояться раньше, но пути команд разошлись из-за карантина в стане коллектива из Брянска. Поединок все-таки нужно было сыграть, и его перенесли на начало декабря.

Обе команды находились в «подвале» турнирной таблице, и этот матч для них был возможностью набрать важные очки в турнирную таблицу. Ожидания зрителей, которые через экраны мониторов следили за противостоянием, оправдались.

Никто не хотел уступать, и первый период завершился ничьей 0:0. Уже во втором отрезке гости вышли вперед, но тут же свой ответ нашелся у «соколят». Павел Свинцов оказался в нужное время в нужном месте и замкнул передачу Даниэля Рахимова. В третьем периоде новочебоксарцы владели инициативой, иногда даже закрывали противника в чужой зоне, были близки к голу… Но заброшенных шайб в заключительной двадцатиминутке так и не случилось, и игра перешла в дополнительное время. Тут свое слово сказал Никита Матросов — обыграв нескольких игроков соперника, он буквально затащил шайбу за линию ворот. «Сокол» победил 2:1 — это вторая виктория для подопечных Сергея Нуржанова.