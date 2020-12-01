31 декабря в Чувашии — выходной

В понедельник в видеообращении со своей странички в Инстаграм Глава республики сообщил, что 31 декабря объявлен в Чувашии выходным днем. Как рассказал Олег Николаев, такое решение принято по результатам прошедшего в социальных сетях опроса, в котором только за сутки приняли участие свыше 40 тысяч человек. 90% проголосовавших одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем. «Этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашской Республики и приняли решение сделать его в Чувашской Республике выходным днем», — сказал Олег Николаев. В тот же день распоряжение об этом было подписано. Добавим, по данным на 7 декабря, еще в девяти российских регионах последний день этого года будет выходным. Вместо 31 декабря рабочим днем объявлена суббота, 26 декабря.