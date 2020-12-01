Альтернатива износу и старению ТЭЦ и теплотрасс

В минувший четверг состоялось заседание рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика». Рассматривался вопрос перехода на новую модель рынка тепловой энергии и опыт регионов, которые уже перешли к ней. Разговор коснулся и двух крупнейших городов Чувашии, поэтому за обсуждением темы повестки внимательно следили и в Чебоксарах: в заседании в режиме селекторной связи приняли участие представители Министерства строительства республики, а также филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», обеспечивающего теплом Чебоксары и Новочебоксарск.

Миллиарды в тепло для «северной страны»

Как сообщил на заседании рабочей группы министр энергетики России Николай Шульгинов, на рассмотрении Правительства России и Минэнерго находятся заявки на переход к целевой модели рынка тепла восьми городов с суммарным объемом заявленных инвестиций в сферу теплоснабжения в 60 млрд рублей. В том числе — заявки Чебоксар и Новочебоксарска. В 2018-2020 годах к ценовым зонам теплоснабжения уже были отнесены 13 населенных пунктов.

Речь идет о новой системе функционирования отрасли — так называемой модели «альтернативной котельной», основанной на стабильных долгосрочных правилах регулирования с учетом баланса интересов потребителей и производителей.

В работу по обеспечению перехода городов в ценовую зону теплоснабжения активно включилась Группа «Т Плюс», работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны, в том числе и в Чувашии. В 12 городов своего присутствия, где заработает новая модель рынка тепла, она инвестирует 83 млрд рублей. Такие планы озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер, который поблагодарил руководство регионов и городов, которые оценили «плюсы» перехода в ценовую зону теплоснабжения. По мнению Андрея Александровича, «Россия — страна северная, другой альтернативы нет».

Он подчеркнул, что сумма инвестиций почти в два раза больше, чем Т Плюс смогла бы вложить при существующем тарифном регулировании. Основной объем финансирования будет направлен на модернизацию теплосетевого хозяйства. Доля ветхих сетей в России на данный момент составляет 70%. Чтобы повысить надежность и сохранить инфраструктуру в рабочем состоянии, необходимо ежегодно в течение 10 лет перекладывать не менее 3-4% сетей, а не нынешние 1,4%.

Начало большого пути

Проблема нарастающего износа теплосетевой инфраструктуры, чреватая ростом инцидентов и потерь тепловой энергии, актуальна и для крупнейших городов Чувашии — Чебоксар и Новочебоксарска. Для исправления ситуации необходимы масштабные инвестиции и гарантии их возврата. Все это предусматривает целевая модель рынка тепловой энергии.

Муниципальные образования перейдут в ценовую зону теплоснабжения с регулированием по методу «альтернативной котельной». При этом в системе теплоснабжения будет установлен долгосрочный предельный уровень тарифа на тепло, эквивалентный уровню окупаемости строительства новой локальной котельной с заданными параметрами. Стоимость тепловой энергии для каждого региона страны рассчитывается по формуле, утвержденной Правительством РФ, которое и принимает решение о переходе муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения после согласования с Минэнерго, Минстроем и ФАС России.

Понимание необходимости масштабных инвестиций предопределило выбор республики в пользу перехода к целевой модели рынка тепла в сотрудничестве с Т Плюс. Вопрос был детально рассмотрен на уровне муниципалитетов и получил одобрение республиканских органов власти.

СЕРГЕЙ УШАКОВ, директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»: «Для меня, директора филиала компании, отвечающего сегодня за качество и надежность теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, переход городов к модели «альткотельной» — шаг однозначно правильный».

И в мае текущего года перспектива модернизации изношенных систем теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, о необходимости которой в последние годы говорили как власти региона и муниципалитетов, так и энергетики, наконец-то получила реальные очертания. Тогда состоялось подписание соглашения о сотрудничестве при внедрении метода «альткотельной» в столице республики и городе-спутнике. Документ в режиме видеосвязи скрепили своими подписями Олег Николаев, тогда еще врио Главы Чувашии, генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер, главы администраций городов.

При этом Олег Николаев объединение усилий с Т Плюс оценил как начало большого пути в изменении состояния теплоснабжения в крупнейших муниципальных образованиях региона: «Ставим перед собой цель кардинально улучшить ситуацию как в самой генерации, так и в системе доставки тепла до потребителей». «Альткотельная позволит нам привлечь деньги в теплоснабжение городов Чувашии, — подтвердил Андрей Вагнер. — Конечная цель — это комфорт жителей городов».

«Плюсы» от союза с Т Плюс

Прошло полгода, и переход двух городов Чувашии к новой модели рынка тепла выходит на финишную прямую. В октябре Т Плюс, администрации Чебоксар и Новочебоксарска направили в Минэнерго России совместные обращения об отнесении городов к ценовой зоне теплоснабжения.

Остается дождаться «отмашки» Правительства РФ — его распоряжения станут официальным началом перехода городов на новую модель рынка тепла. В Министерстве строительства Чувашии отмечают, что ее применение может начаться уже в следующем году. Планируется, что города Чебоксары и Новочебоксарск будут отнесены к ценовым зонам теплоснабжения с 1 января 2021 года. Переходный период предусмотрен до 31 июля будущего года.

При положительном решении Правительства РФ компания Т Плюс сможет в ближайшие 25 лет вложить порядка 18 млрд рублей в систему теплоснабжения Чебоксар, что в два раза больше, чем при существующей системе тарифного регулирования. В Новочебоксарске объем инвестиций до 2035 года составит чуть более 3,6 млрд рублей.

Реализации программы повысит надежность системы теплоснабжения, а также качество оказания услуг потребителям. Немаловажно, что благодаря модернизации системы теплоснабжения будет снижена экологическая нагрузка на крупнейшие города Чувашии.

Фото Димы Ковалева

Отрасль теплоснабжения в ожидании масштабных инвестиций.