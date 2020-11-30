Чувашский ТЮЗ стал лауреатом Международного Большого детского фестиваля

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спектакль «Шинель» Чувашского государственного Театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля стал лауреатом III Международного Большого детского фестиваля в номинации «Лучший музыкальный спектакль для старшей возрастной категории». 

Опубликовано: 1 декабря 2020 г.


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